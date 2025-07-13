В Канаде пытались подло насолить России: там продюсеру Пригожину предложили раскритиковать СВО в обмен на снятие санкций

Основанием для предполагаемой критики спецоперации должен был стать якобы утекший телефонный разговор Пригожина с предпринимателем Фархадом Ахмедовым. Запись появилась в интернете в марте 2023 года. Хотя ее достоверность не была подтверждена, в ходе беседы собеседники якобы осуждали спецоперацию на Украине.