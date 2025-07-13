В Канаде пытались подло насолить России: там продюсеру Пригожину предложили раскритиковать СВО в обмен на снятие санкций

Официальные представители Канады пытались договориться с российским продюсером Иосифом Пригожиным о снятии персональных санкций в обмен на его публичное осуждение специальной военной операции на Украине. Об этом Пригожин рассказал в беседе с The New York Times.
Как сообщил корреспондент издания, в ходе работы над материалом Пригожин предоставил журналисту фрагмент официального письма, полученного из канадских властей в декабре 2023 года. По словам репортера, документ был ответом на попытки российского продюсера обжаловать введенные против него ограничительные меры.
«Когда вам предоставили возможность публично высказать свою точку зрения, вы повторили дезинформационные заявления режима», — пишет издание.
Основанием для предполагаемой критики спецоперации должен был стать якобы утекший телефонный разговор Пригожина с предпринимателем Фархадом Ахмедовым. Запись появилась в интернете в марте 2023 года. Хотя ее достоверность не была подтверждена, в ходе беседы собеседники якобы осуждали спецоперацию на Украине.
Пригожин сразу опроверг подлинность записи, назвав ее фальшивкой.
При этом официальные представители канадского МИД воздержались от комментариев по поводу информации, опубликованной The New York Times, касающейся содержания данного документа.
Напомним, что в 2023 году власти Канады включили Иосифа Пригожина и его супругу — певицу Валерию — в санкционный список. Российский продюсер охарактеризовал эти меры как противоречащие демократическим принципам и направленные на давление на представителей творческой интеллигенции.
С 2015 года Пригожин находится в списке СБУ как персона, представляющая угрозу национальной безопасности Украины. В январе 2023 года он был включен в санкционный список украинского правительства за за оправдание действий России.
Ранее Пригожин заявил, что ни при каких обстоятельствах не предаст президента страны Владимира Путина. Накануне KP.RU писал, что в европейских странах нарастает давление со стороны политической и деловой элиты, требующей пересмотра жёстких антироссийских санкций.