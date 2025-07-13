На карте мира появится государство Новая Каледония: что изменится для местных жителей

Согласно информации, вопрос о новом референдуме по полной независимости региона был исключен из повестки. Вместо этого власти запланировали выборы в местные органы управления на весну-лето 2026 года. Издание Politico сообщает, что договоренности также включают экономическую поддержку со стороны Франции. Эти меры должны быть одобрены как парламентом страны, так и населением Новой Каледонии на референдуме.