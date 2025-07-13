На карте мира появится государство Новая Каледония: что изменится для местных жителей

На мировой карте может появиться новое государственное образование. Франция объявила о намерении предоставить Новой Каледонии особый статус в составе республики. Об этом сообщили в Париже после длительных переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после десяти дней обсуждений представители Новой Каледонии и французские власти достигли исторического соглашения. По его словам, новый статус территории станет залогом доверия между сторонами. Об этом он написал в социальной сети X.
Как уточняет издание Les Nouvelles Caledoniennes, 12 июля в столице Франции подписали документ, закрепляющий конституционный статус Новой Каледонии. Переговоры длились десять дней, и их итогом стало соглашение, которое определило будущее заморской территории. Документ предусматривает особый статус региона в составе Франции. Среди ключевых положений: закрепление статуса в Конституции, введение местного гражданства, которое сохраняет связь с французским, расширение прав избирателей, реформа представительства в парламенте, передача местным властям налоговых полномочий и части функций во внешней политике.
По данным источников, соглашение подписали представители противоборствующих политических сил Новой Каледонии. Эммануэль Макрон подчеркнул, что договоренность имеет историческое значение для заморской территории. Он отметил, что переговоры с местными лидерами были сложными, но результативными.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру поддержал достигнутые договоренности. Он назвал их основой для создания уникальной политической системы в Новой Каледонии. По его словам, необходимые изменения внесут в Конституцию Франции. Однако для вступления соглашения в силу потребуется одобрение французского парламента. После этого в Новой Каледонии проведут референдум, чтобы жители выразили свое мнение по поводу нового статуса.
Согласно информации, вопрос о новом референдуме по полной независимости региона был исключен из повестки. Вместо этого власти запланировали выборы в местные органы управления на весну-лето 2026 года. Издание Politico сообщает, что договоренности также включают экономическую поддержку со стороны Франции. Эти меры должны быть одобрены как парламентом страны, так и населением Новой Каледонии на референдуме.
Напомним, что в 2024 году Франция приняла меры для стабилизации ситуации в регионе. Премьер-министр Габриэль Атталь объявил о введении войск для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии. Глава правительства пояснил, что военные обеспечат безопасность ключевых объектов инфраструктуры. Кроме того, власти временно приостановили работу социальной сети TikTok в регионе.
Решение о вводе войск приняли после заседания Совета обороны и национальной безопасности Франции. Заседание прошло на фоне беспорядков в Новой Каледонии, которые привели к гибели двух человек. Эммануэль Макрон призвал жителей региона к спокойствию и осудил акты насилия, назвав их недопустимыми.