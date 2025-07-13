Le Monde: Украинцы разочарованы в Трампе и уезжают из США в Европу

Согласно публикации, украинцы теряют уверенность в своем будущем из-за неопределенности, вызванной миграционной политикой США, и опасаются депортации и других санкций. По данным издания, многие украинцы разочаровались в Трампе из-за его непостоянства в поддержке украинского правительства и жестких мер в отношении прибывших после начала конфликта, передает Газета.ру со ссылкой на источник.