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Le Monde: Украинцы разочарованы в Трампе и уезжают из США в Европу

Французская газета Le Monde сообщила, что некоторые украинцы, прибывшие в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа.

Французская газета Le Monde сообщила, что некоторые украинцы, прибывшие в США после начала украинского конфликта, возвращаются в Европу из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа.

Согласно публикации, украинцы теряют уверенность в своем будущем из-за неопределенности, вызванной миграционной политикой США, и опасаются депортации и других санкций. По данным издания, многие украинцы разочаровались в Трампе из-за его непостоянства в поддержке украинского правительства и жестких мер в отношении прибывших после начала конфликта, передает Газета.ру со ссылкой на источник.

Более четырех миллионов украинцев вернулись в места своего проживания, из них свыше миллиона человек прибыли из-за границы. Об этом в четверг, 10 июля, сообщила Международная организация по миграции (МОМ), которая является частью системы Организации Объединенных Наций.

27 июня в СМИ появилась информация о том, что МИД Великобритании стало массово отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. В ведомстве пояснили, что гражданам «безопасно вернуться на Украину». Вместо Великобритании местные власти предлагают беженцам переехать в более безопасные регионы своей родины.

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