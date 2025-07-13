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В Белгороде введен новый алгоритм оповещения об опасности атак беспилотников

Правительство Белгородской области совместно с региональным управлением МЧС России ввело новый алгоритм оповещения населения об угрозе атак беспилотников.

Правительство Белгородской области совместно с региональным управлением МЧС России ввело новый алгоритм оповещения населения об угрозе атак беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при угрозе нападения БПЛА сирена будет включаться на одну минуту, после чего прозвучит голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». О снятии угрозы также объявят через громкоговорители.

Губернатор настоятельно рекомендовал жителям не игнорировать сигналы оповещения.

Ранее Гладков подтвердил, что украинский беспилотник атаковал «Белгород Арену» в областном центре. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия. Он отметил, что в результате произошло возгорание кровли, которое ликвидировано пожарными. Восстановлением здания займется подрядная организация. Кроме этого в результате атаки другого беспилотника были повреждены фасад и остекление здания социального объекта в Белгороде.

Читайте материал по теме: На «Белгород Арене» началось возгорание после падения обломков БПЛА.

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