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Психолог Ланг назвал деталь, которая выдает несчастную в браке женщину

Несчастная в браке женщина часто выдает себя сама.

Источник: Аргументы и факты

Поведение на публике может многое рассказать об отношениях внутри семьи. Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru объяснил, как проявляет себя женщина недовольная браком.

«Когда мы видим на улице женщину, которая кричит на ребенка или срывается на ком-то, например, в очереди, это всегда показывает, что у нее сложные отношения с ее мужчиной. Счастливая женщина на улице никогда не будет проявлять негативные эмоции. Никогда», — отметил специалист.

Ланг призвал понаблюдать за своим поведением. Если обнаружится, что женщина делает замечания мужу на улице или постоянно унижает его в компании друзей, то это тревожный звоночек о необходимости получить психологическую помощь.

В противном случае отношения могут закончиться разводом.

Ранее психолог Ланг предсказал развод Макронов из-за выходок Брижит.