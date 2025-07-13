Психолог Ланг назвал деталь, которая выдает несчастную в браке женщину

Поведение на публике может многое рассказать об отношениях внутри семьи. Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru объяснил, как проявляет себя женщина недовольная браком.
«Когда мы видим на улице женщину, которая кричит на ребенка или срывается на ком-то, например, в очереди, это всегда показывает, что у нее сложные отношения с ее мужчиной. Счастливая женщина на улице никогда не будет проявлять негативные эмоции. Никогда», — отметил специалист.
Ланг призвал понаблюдать за своим поведением. Если обнаружится, что женщина делает замечания мужу на улице или постоянно унижает его в компании друзей, то это тревожный звоночек о необходимости получить психологическую помощь.
В противном случае отношения могут закончиться разводом.
Ранее психолог Ланг предсказал развод Макронов из-за выходок Брижит.