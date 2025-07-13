Психолог Ланг назвал деталь, которая выдает несчастную в браке женщину

«Когда мы видим на улице женщину, которая кричит на ребенка или срывается на ком-то, например, в очереди, это всегда показывает, что у нее сложные отношения с ее мужчиной. Счастливая женщина на улице никогда не будет проявлять негативные эмоции. Никогда», — отметил специалист.