В МВД пояснили, на каких основаниях осужденные могут получить гражданство России

Ранее власти ужесточили требования к иностранцам, получившим российское гражданство: за уклонение от воинского учета и совершение ряда преступлений их могут лишить паспорта РФ. В 2023 году Совет Федерации одобрил закон о лишении гражданства за дискредитацию армии, угрозу нацбезопасности и экстремизм, а также уточнил, что участников боевых действий не будут лишать гражданства, если они не совершили преступлений.