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В МВД пояснили, на каких основаниях осужденные могут получить гражданство России

Осужденные могут претендовать на российское гражданство после принесения присяги, если подписали контракт с Минобороны для службы в зоне СВО или проживают на территории, присоединенной к России в 2022 году, и не хотят сохранять украинское гражданство. Об этом говорится в материалах МВД России.

Для получения российского гражданства осужденные должны отказаться от украинского.

Осужденные могут претендовать на российское гражданство после принесения присяги, если подписали контракт с Минобороны для службы в зоне СВО или проживают на территории, присоединенной к России в 2022 году, и не хотят сохранять украинское гражданство. Об этом говорится в материалах МВД России.

«Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции или если гражданин проживает или проживал на территории вошедших в 2022 году в состав РФ субъектов и не изъявил желания сохранить гражданство Украины», — говорится в материалах. Их приводит ТАСС.

В МВД подчеркнули, что во всех остальных случаях получение российского паспорта для осужденных невозможно. За незаконные действия в сфере гражданства предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее власти ужесточили требования к иностранцам, получившим российское гражданство: за уклонение от воинского учета и совершение ряда преступлений их могут лишить паспорта РФ. В 2023 году Совет Федерации одобрил закон о лишении гражданства за дискредитацию армии, угрозу нацбезопасности и экстремизм, а также уточнил, что участников боевых действий не будут лишать гражданства, если они не совершили преступлений.