Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за конфликта с генпрокурором США

ФБР и министерство юстиции США ранее опубликовали совместное заявление, в котором утверждалось, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не владел списком клиентов. Однако в феврале Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News сообщила, что на ее столе находится список, связанный с делом Эпштейна, который ждет изучения. Позже она уточнила, что речь шла не о списке клиентов, а о документах по делу.