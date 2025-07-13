Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за конфликта с генпрокурором США

Американские СМИ ранее сообщали, что Патель якобы требовал ухода Бонди из-за разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Также упоминалось, что Патель может сам покинуть пост.
Патель заявил в социальной сети Х, что слухи о его отставке не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что считает за честь работать под руководством президента США Дональда Трампа и намерен продолжать службу, пока президент этого желает.
ФБР и министерство юстиции США ранее опубликовали совместное заявление, в котором утверждалось, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не владел списком клиентов. Однако в феврале Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News сообщила, что на ее столе находится список, связанный с делом Эпштейна, который ждет изучения. Позже она уточнила, что речь шла не о списке клиентов, а о документах по делу.