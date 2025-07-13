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Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за конфликта с генпрокурором США

Патель опроверг слухи об отставке из-за конфликта с генпрокурором Бонди.

Источник: Комсомольская правда

Директор ФБР Кэш Патель решительно опроверг слухи о своей возможной отставке, вызванной разногласиями с генеральным прокурором и главой минюста США Пэм Бонди.

Американские СМИ ранее сообщали, что Патель якобы требовал ухода Бонди из-за разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Также упоминалось, что Патель может сам покинуть пост.

Патель заявил в социальной сети Х, что слухи о его отставке не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что считает за честь работать под руководством президента США Дональда Трампа и намерен продолжать службу, пока президент этого желает.

ФБР и министерство юстиции США ранее опубликовали совместное заявление, в котором утверждалось, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не владел списком клиентов. Однако в феврале Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News сообщила, что на ее столе находится список, связанный с делом Эпштейна, который ждет изучения. Позже она уточнила, что речь шла не о списке клиентов, а о документах по делу.

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