Трамп снова решил вспомнить о Маске: под раздачу попал один из бизнесов Илона

Президент отметил, что это решение вызвало недовольство Маска. Трамп отметил, что еще до получения поддержки от Маска предупреждал его о намерении отменить мандат, который предусматривал переход всех автомобилей на электрические через несколько лет. Президент подчеркнул, что не все потребители хотят использовать электромобили, и поэтому мандат был отменен. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он также добавил, что Маск сильно расстроился из-за подписания этого закона.