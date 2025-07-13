Трамп снова решил вспомнить о Маске: под раздачу попал один из бизнесов Илона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заранее предупреждал Илона Маска о разногласиях по поводу электромобилей, что могло осложнить их взаимодействие. По словам Трампа, новый закон о государственных расходах, который он подписал, отменяет обязательное использование электромобилей.
Президент отметил, что это решение вызвало недовольство Маска. Трамп отметил, что еще до получения поддержки от Маска предупреждал его о намерении отменить мандат, который предусматривал переход всех автомобилей на электрические через несколько лет. Президент подчеркнул, что не все потребители хотят использовать электромобили, и поэтому мандат был отменен. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он также добавил, что Маск сильно расстроился из-за подписания этого закона.
Ранее Илон Маск раскритиковал экономическую политику Трампа. Бизнесмен считает, что действия президента привели к росту дефицита бюджета США. По его словам, дефицит увеличился с 2 триллионов долларов, зафиксированных при администрации Байдена, до 2,5 триллионов долларов. Маск заявил, что такой рост дефицита может привести страну к финансовому краху.