Челябинцам объяснили, почему кондиционер вреден в жару

О возможных рисках рассказал фельдшер взрослой поликлиники районной больницы Еманжелинска Афанди Гаджиев.
По словам медика, из-за резкого перепада температур иммунитет ослабевает. В связи с этим возникают простуда и вирусные заболевания. Холодный воздух вызывает воспаление мышц и нервов. Также возможны аллергические реакции, так как пыль и бактерии в фильтрах кондиционера провоцируют раздражение. У южноуральцев могут страдать глаза, кожа и дыхательные пути — сухость слизистых. Длительное нахождение под кондиционером увеличивает риск всех этих проблем.
Снизить вред можно несколькими способами. Следует регулировать температуру — разница с улицей не должна превышать 7−8 градусов. Направлять поток воздуха лучше вверх или в сторону, избегая прямого обдува. Чистка фильтров поможет уменьшить скопление пыли и бактерий. При ощущении сухости в горле или глазах нужно использовать увлажнитель.