Челябинцам объяснили, почему кондиционер вреден в жару

По словам медика, из-за резкого перепада температур иммунитет ослабевает. В связи с этим возникают простуда и вирусные заболевания. Холодный воздух вызывает воспаление мышц и нервов. Также возможны аллергические реакции, так как пыль и бактерии в фильтрах кондиционера провоцируют раздражение. У южноуральцев могут страдать глаза, кожа и дыхательные пути — сухость слизистых. Длительное нахождение под кондиционером увеличивает риск всех этих проблем.