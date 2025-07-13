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Челябинцам объяснили, почему кондиционер вреден в жару

В жаркую погоду кондиционер становится спасением, но неправильное использование может нанести вред здоровью.

Источник: Freepik

О возможных рисках рассказал фельдшер взрослой поликлиники районной больницы Еманжелинска Афанди Гаджиев.

По словам медика, из-за резкого перепада температур иммунитет ослабевает. В связи с этим возникают простуда и вирусные заболевания. Холодный воздух вызывает воспаление мышц и нервов. Также возможны аллергические реакции, так как пыль и бактерии в фильтрах кондиционера провоцируют раздражение. У южноуральцев могут страдать глаза, кожа и дыхательные пути — сухость слизистых. Длительное нахождение под кондиционером увеличивает риск всех этих проблем.

Снизить вред можно несколькими способами. Следует регулировать температуру — разница с улицей не должна превышать 7−8 градусов. Направлять поток воздуха лучше вверх или в сторону, избегая прямого обдува. Чистка фильтров поможет уменьшить скопление пыли и бактерий. При ощущении сухости в горле или глазах нужно использовать увлажнитель.