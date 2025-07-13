Омичку затянуло под баржу во время сплава на сапборде по Иртышу

«Одного из сапсерферов затянуло под следовавшую по фарватеру в составе судов порожнюю баржу, которая находилась в границах судового хода. Пострадавшую (1974 г. р.) достали из воды члены экипажа толкача-буксира РТ 435, она доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.