Омичку затянуло под баржу во время сплава на сапборде по Иртышу

Инцидент произошел накануне вечером в районе села Троицкое Омского района. 51-летнюю женщину во время сплава на сапбордах по Иртышу затянуло под баржу. Омичку заметили члены экипажа толкача-буксира и достали из воды. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту чп.
По предварительным данным, омичи сплавлялись по Иртышу на 4-х сапбордах и байдарке в районе села Троицкое Омского района. В процессе сплава 51-летнюю женщину-сапсерфера резко затянуло под баржу.
«Одного из сапсерферов затянуло под следовавшую по фарватеру в составе судов порожнюю баржу, которая находилась в границах судового хода. Пострадавшую (1974 г. р.) достали из воды члены экипажа толкача-буксира РТ 435, она доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
О состоянии женщины пока ничего неизвестно. Причины чп предстоит выяснить правоохранителям. Омская транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств организации сплава и соблюдения норм безопасности судоходства.