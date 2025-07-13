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Коротченко: у Украины нет своих специалистов для запуска ракет Taurus

Вместе с ракетами Германии придется предоставить Украине военнослужащих бундесвера.

Источник: Аргументы и факты

Германии придется предоставить Украине вместе с ракетами Taurus военных специалистов для их боевого применения. Об этом aif.ru сказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, уточнив, что на Украине своих таких специалистов.

«Следовательно, если Taurus передаются Украине, то вместе с ними на украинскую территорию прибудут соответствующие немецкие военные специалисты, которые будут применять данный вид ракетного оружия для ударов по РФ. С точки зрения норм международного права получается, что с территории Украины Германия атакует и наносит удары по целям на российской территории. Мы можем квалифицировать удары Taurus по России как атаку Германии с территории Украины, выполненную кадровыми немецкими военнослужащими. Соответственно у РФ появляется возможность, юридически обоснованная, для ответных действий», — объяснил Коротченко.

Аналитик подчеркнул, что с его точки зрения, в этом случае появляется реальная возможность для ответного российского удара по заводу-изготовителю этих ракет на территории Германии.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения солдат ВСУ обращению с ними.