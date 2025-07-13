Коротченко: у Украины нет своих специалистов для запуска ракет Taurus

«Следовательно, если Taurus передаются Украине, то вместе с ними на украинскую территорию прибудут соответствующие немецкие военные специалисты, которые будут применять данный вид ракетного оружия для ударов по РФ. С точки зрения норм международного права получается, что с территории Украины Германия атакует и наносит удары по целям на российской территории. Мы можем квалифицировать удары Taurus по России как атаку Германии с территории Украины, выполненную кадровыми немецкими военнослужащими. Соответственно у РФ появляется возможность, юридически обоснованная, для ответных действий», — объяснил Коротченко.