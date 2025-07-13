В РФ начали отбор донных осадков на радиоактивность в Баренцевом море

«Мы занимаемся изучением радиоактивности, а донные осадки — это как раз та среда, где радиоактивность активно накапливается. Донный осадок формируется из взвесей, которые есть в морской среде, и выступает в качестве аккумулирующей среды. Радиоактивность здесь выступает одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды в Арктике, поскольку Арктика в свое время подверглась сильному радиационному воздействию. Поэтому, чтобы оценить текущее радиоэкологическое состояние арктической экосреды, донные осадки являются хорошим депозитарием являются и хорошо подходят для наших задач», — сказал Яковлев.