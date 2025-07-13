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Алехин: многие в ВСУ хотят сдаться в плен, но боятся заградотрядов

Украинские боевики не жалеют своих же товарищей.

Источник: Аргументы и факты

Многие украинские военные хотели бы сдаться в плен, но они понимают, что при попытке их уничтожат свои же заградотряды. Об этом aif.ru рассказал военный волонтер Роман Алехин.

«Многие ВСУшники, может быть, и хотели бы сдаться, но у них это не получается, потому что в ВСУ очень четко настроена система заградотрядов. “Каратели” препятствуют любой возможности перехода на нашу сторону. Тех, кто пытается перейти, договориться, поднять белый флаг, сдаться, не жалеют», — отметил он.

Алехин уточнил, что пытаясь остаться в живых, украинские военные переодеваются в гражданскую одежду.

«Люди не хотят погибать, а переодеваются и вроде как под мирного “косят”, в том числе для своих, не только для наших», — добавил военный волонтер.

Ранее командир взвода беспилотников 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Кит» рассказал, что при отступлении из Сумской области украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы незаметно покинуть занимаемые рубежи.