Алехин: многие в ВСУ хотят сдаться в плен, но боятся заградотрядов

«Многие ВСУшники, может быть, и хотели бы сдаться, но у них это не получается, потому что в ВСУ очень четко настроена система заградотрядов. “Каратели” препятствуют любой возможности перехода на нашу сторону. Тех, кто пытается перейти, договориться, поднять белый флаг, сдаться, не жалеют», — отметил он.