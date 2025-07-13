СБУ объявила в розыск Александра Хинштейна и Сергея Кириенко

Сергей Кириенко находится в розыске на Украине с октября 2024 года. Ему предъявлены обвинения в оправдании действий России, нарушении территориальной целостности Украины, а также в посещении Крыма, Донецка и Луганска. Александр Хинштейн, ранее занимавший пост главы комитета Госдумы по информационной политике до 5 декабря 2024 года, внесен в розыск с апреля 2025 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.