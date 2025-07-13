Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона над Москвой

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выпало количество осадков, составляющее приблизительно 40% от месячной нормы. На центр столицы выпало 33 мм дождя, что соответствует трём вёдрам воды на квадратный метр. Несмотря на интенсивные осадки, температура воздуха в районе Балчуга достигала +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово были зафиксированы порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.