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Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона над Москвой

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, запечатлевшие циклон, накрывший Москву. Кадры были размещены в Telegram-канале госкорпорации.

Источник: Life.ru

Как пояснили в «Роскосмосе», циклон, пришедший в столичный регион на фоне аномальной жары, вызвал обильные дожди и град. Снимки были получены с помощью космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выпало количество осадков, составляющее приблизительно 40% от месячной нормы. На центр столицы выпало 33 мм дождя, что соответствует трём вёдрам воды на квадратный метр. Несмотря на интенсивные осадки, температура воздуха в районе Балчуга достигала +36,1 градуса, а в районе ВДНХ — +34,6 градуса. В окрестностях Домодедово были зафиксированы порывы ветра скоростью до 24 метров в секунду.