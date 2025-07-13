Красноярскому суслику дали имя из космоса и назвали Назаром

Как ранее писал «МК в Красноярске», на Ярыгинской набережной Красноярска появился новый бронзовый суслик-борец. Стоит отметить, что его «сосед» — суслик-речник на Центральной набережной — уже завоевал популярность среди горожан, которые приносят ему монетки и потирают носик для удачи. Этот суслик получил имя Красик.