Пора в лес: какие ягоды созрели в Подмосковье

Земляника популярна по всей России: это одна из первых ягод, созревающих после зимы. К тому же она дает большой урожай. Земляника растет в разных регионах, различаясь лишь видом. Где больше солнца — она длиннее и слаще, а где царит тень и влажность высокая — ягода круглая и обладает не таким ярко выраженным вкусом. Кроме того, земляника бывает лесной и садовой. Конечно, в огороде ее высаживают обычно на самое солнечное место, чтобы получить урожай сладких ягод, а в лесу кустики могут расти в тени деревьев.