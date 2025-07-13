Гагин: ВСУ бросили под Сумы необученных наемников из Латинской Америки

«Важно, что значительная часть этих наемников совершенно не имеет подготовки. Среди так называемых “иностранных специалистов” есть те, кто служил в армии, кто-то из них раньше был задействован в наркокартелях, но существенную часть составляют люди, которые просто решили заработать на конфликте на Украине, приехали за “легкими деньгами”. Это ошибочное мнение, потому что они несут тоже очень серьезные потери, потому что, на самом деле, они не готовы к реальным боям», — отметил Гагин.