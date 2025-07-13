Киев пытается компенсировать провал мобилизации иностранными наемниками. Как рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, на сумском направлении и на всей линии передовой отмечается большое количество наемников из стран Латинской Америки, в радиоперехватах фиксируется испанская речь.
«Важно, что значительная часть этих наемников совершенно не имеет подготовки. Среди так называемых “иностранных специалистов” есть те, кто служил в армии, кто-то из них раньше был задействован в наркокартелях, но существенную часть составляют люди, которые просто решили заработать на конфликте на Украине, приехали за “легкими деньгами”. Это ошибочное мнение, потому что они несут тоже очень серьезные потери, потому что, на самом деле, они не готовы к реальным боям», — отметил Гагин.
Как сообщают СМИ, в Колумбии некоторое время назад прошёл митинг родственников наемников, пропавших без вести на Украине. Число таких «солдат удачи» составляет несколько сотен.
Ранее стало известно, что в Сумской области ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наемников на позициях около села Юнаковка.