Сотрудники уфимской больницы доставили гуманитарную помощь детям в ЛНР

Акция подарила улыбки маленьким воспитанникам, которые так нуждаются в радости и заботе. Медработники РКИБ вместе с неравнодушными жителями собрали множество подарков и сладостей, чтобы сделать этот день особенным для детей. Визит в детский сад стал настоящим праздником: малыши с нетерпением ждали встречи и радостно принимали гостей.