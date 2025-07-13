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Сотрудники уфимской больницы доставили гуманитарную помощь детям в ЛНР

В ЛНР сотрудники уфимской больницы привезли гуманитарную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Республиканской инфекционной больницы (РКИБ) отправились с гуманитарной помощью в Луганскую Народную Республику в детский сад № 3 «Сказка». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Акция подарила улыбки маленьким воспитанникам, которые так нуждаются в радости и заботе. Медработники РКИБ вместе с неравнодушными жителями собрали множество подарков и сладостей, чтобы сделать этот день особенным для детей. Визит в детский сад стал настоящим праздником: малыши с нетерпением ждали встречи и радостно принимали гостей.

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