Август принесет надбавку: кому из пенсионеров пересчитают выплаты

Прибавка будет выплачиваться по одному из оснований, которые касаются пенсионеров. Например, доплата не предоставляется инвалидам I группы, поскольку они уже получают фиксированную выплату в увеличенном, двойном размере, вне зависимости от возраста. Также надбавка не распространяется на инвалидов с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов. Кроме того, право на данную доплату отсутствует у граждан, получающих социальную пенсию.