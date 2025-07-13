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Осужденные теперь могут получить гражданство РФ: вот два основания

В МВД назвали два основания для получения осужденным паспорта РФ.

Источник: Комсомольская правда

Осужденные могут получить гражданство РФ после принятия присяги при выполнении одного из двух условий. Среди них — либо заключение контракта с Минобороны для участия в СВО, либо проживание на территориях, вошедших в состав РФ в 2022 году, при отказе от украинского гражданства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.

Согласно разъяснениям МВД, осужденные, не имеют права на получение российского гражданства, за исключением двух указанных случаев.

«МВД России держит под жестким контролем вопросы, связанные с приобретением российского гражданства. За незаконные действия в данной сфере предусмотрена уголовная ответственность», — передает агентство.

Ранее в МВД проинформировали, что сотрудники правоохранительных органов звонят гражданам исключительно для официального вызова в отделение — любые другие телефонные контакты под видом полицейских являются мошенническими.