Осужденные теперь могут получить гражданство РФ: вот два основания

Осужденные могут получить гражданство РФ после принятия присяги при выполнении одного из двух условий. Среди них — либо заключение контракта с Минобороны для участия в СВО, либо проживание на территориях, вошедших в состав РФ в 2022 году, при отказе от украинского гражданства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МВД РФ.