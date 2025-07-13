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Омский боец Шлеменко победил бразильского чемпиона по кличке «Воин»

Чемпион Европы по джиу-джитсу, бразилец Гильерме Кадена, прилег в технический нокаут уже на 4 минуте поединка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 12 июля, омский боец Александр Шлеменко одержал 69 победу за свою спортивную карьеру. Мощь кулаков омского «Шторма» на сей раз не вынес бразильский спортсмен Гильерме Кадена по кличке «Воин».

Бой состоялся в G-Drive Арене в рамках в рамках турнира SFC 11, в котором также приняли участие бойцы из Испании, Бразилии и Ирана. Сокрушительный нокаут от Шлеменко — не единственный успех вчерашних состязаний. Побед в своих поединках добились еще пять бойцов из омской школы единоборств «Шторм». Порадовали своих болельщиков Собянд Малоев, Владимир Зызин, Александр Колесников, Александр Шепель, Станислав Набоян и Александр Подмарев. Всего зрители стали свидетелями 11 противостояний.