Омский боец Шлеменко победил бразильского чемпиона по кличке «Воин»

Бой состоялся в G-Drive Арене в рамках в рамках турнира SFC 11, в котором также приняли участие бойцы из Испании, Бразилии и Ирана. Сокрушительный нокаут от Шлеменко — не единственный успех вчерашних состязаний. Побед в своих поединках добились еще пять бойцов из омской школы единоборств «Шторм». Порадовали своих болельщиков Собянд Малоев, Владимир Зызин, Александр Колесников, Александр Шепель, Станислав Набоян и Александр Подмарев. Всего зрители стали свидетелями 11 противостояний.