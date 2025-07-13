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В РФ предложили выплачивать двойной маткапитал за «быстрых» вторых детей

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил мотивировать россиян заводить детей посредством удвоения материнского капитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил мотивировать россиян заводить детей посредством удвоения материнского капитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.

Рыбальченко назвал эту инициативу «премией за скорость». По его мнению, большая часть маткапитала выплачивается после рождения первого ребенка, из-за чего родители не торопятся заводить второго.

— Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого, — цитирует Рыбальченко ТАСС.

Он также отметил, что со вторым и третьим ребенком семье необходима более серьезная помощь.

В настоящее время за первого ребенка выплачивается 690 266 рублей, за второго — 221 895 рублей.