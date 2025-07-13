Генерал Попов назвал, кто и откуда запускает дроны вглубь России

«Если это был большой БПЛА самолетного типа, то полет могли выполнить с территории от оконечностей Донецкой области с Днепропетровской. Но эта вероятность очень мала, поскольку, как мне известно, сейчас таких БПЛА большой дальности практически нет. Средних — много, малых — очень много. Поэтому, скорее всего, работали “засланные казачки”», — сказал специалист.