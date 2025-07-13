Генерал Попов назвал, кто и откуда запускает дроны вглубь России

Российские силы ПВО в ночь на 12 июля сбили более 30 украинских беспилотников самолетного типа, направлявшихся к российским регионам. Дроны были сбиты в Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской областях, а также в районе Крыма и Краснодара.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, откуда ВСУ могли запускать дроны.
Работают «засланные казачки».
Украинские беспилотники, которые пытаются атаковать объекты на территории России, могут запускаться не только с Украины, но и из РФ, считает Попов.
«Если это был большой БПЛА самолетного типа, то полет могли выполнить с территории от оконечностей Донецкой области с Днепропетровской. Но эта вероятность очень мала, поскольку, как мне известно, сейчас таких БПЛА большой дальности практически нет. Средних — много, малых — очень много. Поэтому, скорее всего, работали “засланные казачки”», — сказал специалист.
По словам Попова, запускать беспилотники в направлении российских регионов могут представители диверсионно-разведывательных групп. Причем сами БПЛА могли уже некоторое время находиться в России.
«Они могли границу пересечь не с запада на восток, а, наоборот, с востока на запад. И потом ВСУ запускают их по мере необходимости, когда нет побед на линии соприкосновения и надо чем-то себя проявить», — добавил Попов.
БПЛА запускают в пределах 30−50 км от цели.
Украинские беспилотники, о ликвидации которых ежедневно сообщают в Минобороны РФ, обычно запускаются не слишком далеко от их цели.
«Как правило, подтверждается, что работали где-то совсем недалеко от той цели, которая была поражена. В пределах, может, 30−50 км, но не более 150 км», — сказал Попов.
Позже, по словам военного летчика, можно отследить, где беспилотники хранились и откуда их запустили.
«Мы находим потом, где хранилось это и откуда запускалось, когда рассчитываем курс полета. При этом рассчитываем возможные огибания препятствий и наличие каких-то контрольных точек», — подчеркнул специалист.
ВСУ намеренно бьют по мирным жителям.
Ситуация в Алешках Херсонской области носит, по словам Попова, несколько иной характер. Там удар по жилому дому был нанесен с помощью авиабомб, которые ВСУ могли запустить с одного из аэродромов Харьковской области.
«Там близко Харьков. В свое время там Харьковское училище размещалось. И Черниговское училище. Это значит 3−4 аэродрома вокруг этих городов уже существуют. С любого из этих аэродромов можно поднять самолет», — отметил Попов.
Российский летчик добавил, что украинские военные не гнушаются наносить удары по мирным жителям. Попов считает, что таким образом ВСУ поступают из-за отсутствия ощутимых успехов в зоне боевого соприкосновения.
«Бить по мирным домам, по жителям, по деревням, поселкам — это самое простейшее, то есть пустил беспилотник или ракету, она где-то упала, а там в обязательном порядке кто-то пострадает. И, как правило, страдают самые невинные», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники мешали проводить спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области.