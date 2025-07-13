Коротченко: для уничтожения завода-изготовителя Taurus хватит 2 «Орешников»

«Средства, которые позволят уничтожить это ракетное производство в качестве ответной меры на атаку Германии, это новейшие российские ракетные комплексы средней дальности “Орешник” в неядерном, то есть в обычном оснащении. На экспертном уровне рассчитано, что необходим запуск двух ракет для того, чтобы суммарно 12 боевыми блоками в обычном оснащении полностью уничтожить соответствующее ракетное производство в Германии», — сказал он.