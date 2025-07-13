Коротченко: для уничтожения завода-изготовителя Taurus хватит 2 «Орешников»

Россия имеет право ударить по предприятию в Германии, где производят ракеты Taurus, если их будут использовать для атаки российской территории с Украины немецкие специалисты. Об этом aif.ru рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он объяснил, что использовать крылатые ракеты данного типа смогут только опытные профессионалы, которые способны осуществить выбор цели и оптимальный вариант ее поражения, составить полетное задание с применением цифровых карт местности, задать необходимые высоты полета ракеты с учетом реализации режима огибания рельефа местности, ввести соответствующие данные в ракету.
Такие специалисты «не готовятся ни за месяц, ни за два, ни за полгода, ни за год».
«Поэтому российская сторона рассматривает возможность, что если крылатые ракеты Taurus с территории Украины запускаются по целям в Российской Федерации, то это сделано кадровыми военнослужащими Бундесвера, которые просто с территории Украины наносят удар по нам, являясь при этом немецкими военнослужащими, выполняющими приказ руководства ФРГ. Соответственно у нас появляется возможность, юридически обоснованная, для ответных действий», — подчеркнул Коротченко.
По его мнению, в этом случае Россия имеет право на ответный удар по заводу-изготовителю этих ракет на территории Германии.
«Средства, которые позволят уничтожить это ракетное производство в качестве ответной меры на атаку Германии, это новейшие российские ракетные комплексы средней дальности “Орешник” в неядерном, то есть в обычном оснащении. На экспертном уровне рассчитано, что необходим запуск двух ракет для того, чтобы суммарно 12 боевыми блоками в обычном оснащении полностью уничтожить соответствующее ракетное производство в Германии», — сказал он.
Как стало известно ранее, посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия будет внимательно наблюдать за действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus.