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Дроны в Челябинской области используют для земельного контроля

Управление Росреестра продолжает применять беспилотные летательные аппараты для контроля за использованием земельных участков.

Источник: Агентство «Москва»

Технология позволяет оперативно выявлять нарушения. Речь идет о самозахвате территорий, нецелевом использовании или неиспользовании земель.

Сейчас проведено 19 полетов, обследовано 7763 участка общей площадью 1097 гектаров. Беспилотники фиксируют актуальные данные и создают детализированные планы местности с точной геопривязкой. С мая выявлено 78 возможных нарушений на площади 5,6 гектара.

Работы продлятся до октября. В текущем году планируется обследовать 2400 гектаров земель региона.

По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Челябинской области Евгения Бабича, применение БПЛА значительно повысило эффективность земельного надзора.

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