Дроны в Челябинской области используют для земельного контроля

Технология позволяет оперативно выявлять нарушения. Речь идет о самозахвате территорий, нецелевом использовании или неиспользовании земель.
Сейчас проведено 19 полетов, обследовано 7763 участка общей площадью 1097 гектаров. Беспилотники фиксируют актуальные данные и создают детализированные планы местности с точной геопривязкой. С мая выявлено 78 возможных нарушений на площади 5,6 гектара.
Работы продлятся до октября. В текущем году планируется обследовать 2400 гектаров земель региона.
По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Челябинской области Евгения Бабича, применение БПЛА значительно повысило эффективность земельного надзора.