В России хотят удвоить материнский капитал: как изменится выплата за первого и второго ребенка

По информации Счетной палаты, в первом квартале 2025 года родители с одним ребенком подали 95 тысяч заявлений на использование материнского капитала. Это в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в докладе о бюджете Социального фонда. Большинство семей направили средства на улучшение жилищных условий — 72 тысячи заявлений. Еще 20 тысяч заявлений касались оплаты образования детей. Эксперты отмечают, что рост числа заявлений связан с изменением поведения семей. Если раньше родители с одним ребенком чаще сохраняли маткапитал на будущее, то теперь они используют его сразу.