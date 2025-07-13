В России хотят удвоить материнский капитал: как изменится выплата за первого и второго ребенка

Увеличение материнского капитала в два раза для семей, где второй ребенок рождается вскоре после первого, может стать эффективным инструментом повышения рождаемости в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Он считает, что такая мера поддержит семьи и стимулирует их к рождению второго ребенка.
Ранее научный сотрудник Института Е. Т. Гайдара Мария Гирич указала, что перераспределение большей части средств материнского капитала на второго ребенка выглядит логичным решением. Сергей Рыбальченко согласился с этой идеей и предложил ввести дополнительную выплату, назвав ее «премией за скорость». По его мнению, удвоение маткапитала для семей, где второй ребенок появляется в течение трех лет после первого, станет хорошим стимулом.
Рыбальченко отметил, что выплата значительной суммы на первого ребенка снижает мотивацию родителей рожать второго и последующих детей. Он пояснил, что рождение первого ребенка чаще связано с личным желанием родителей, и они справляются с обязанностями. Однако второй ребенок требует больше ресурсов, а рождение третьего ребенка уже нуждается в серьезной поддержке государства.
Сейчас размер материнского капитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка и дополнительно 221 895 рублей на второго. Если семья не оформляла выплату на первого ребенка, то за второго она получает 912 162 рублей. Эти данные подтверждают, что поддержка семей с двумя детьми пока остается ограниченной.
По информации Счетной палаты, в первом квартале 2025 года родители с одним ребенком подали 95 тысяч заявлений на использование материнского капитала. Это в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в докладе о бюджете Социального фонда. Большинство семей направили средства на улучшение жилищных условий — 72 тысячи заявлений. Еще 20 тысяч заявлений касались оплаты образования детей. Эксперты отмечают, что рост числа заявлений связан с изменением поведения семей. Если раньше родители с одним ребенком чаще сохраняли маткапитал на будущее, то теперь они используют его сразу.
Следующая индексация материнского капитала запланирована на февраль 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая сообщила ТАСС, что размер выплат будет увеличен с учетом фактической инфляции за 2025 год. Она подчеркнула, что индексация затронет все неиспользованные средства, включая сертификаты, выданные ранее. По словам Буцкой, ежегодная индексация материнского капитала проводится в феврале и зависит от уровня инфляции за предыдущий год. Если семья не тратит средства, их сумма также увеличивается.