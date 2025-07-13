Начало новой недели в Башкирии будет жарким

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +22, +27 градусов.
В понедельник, 14 июля, без существенных осадков. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, по востоку до +5, днем +22, +27.
Во вторник, 15 июля, по-прежнему без существенных осадков. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +22, +27.