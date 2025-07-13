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Начало новой недели в Башкирии будет жарким

В ближайшие дни в Башкирии сохранится хорошая, умеренно жаркая погода, сообщили синоптики региона.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +22, +27 градусов.

В понедельник, 14 июля, без существенных осадков. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, по востоку до +5, днем +22, +27.

Во вторник, 15 июля, по-прежнему без существенных осадков. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +22, +27.