В РФ предложили увеличивать маткапитал в два раза при одном условии

По словам Рыбальченко, выделение большей доли маткапитала на первого ребенка снижает мотивацию к рождению второго и последующих детей. Он пояснил, что появление первенца обычно обусловлено личным желанием родителей, и они справляются самостоятельно. Однако второй ребенок требует больше ресурсов, а при рождении третьего семье уже необходима существенная поддержка.