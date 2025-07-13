В РФ предложили увеличивать маткапитал в два раза при одном условии

Увеличение материнского капитала вдвое для семей, где второй ребенок появился в течение трех лет после первого, может стать эффективным инструментом стимулирования рождаемости в России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.
Ранее научный сотрудник Института Е. Т. Гайдара Мария Гирич указала на целесообразность перераспределения основной части материнского капитала на второго ребенка. Сергей Рыбальченко поддержал эту инициативу, предложив ввести «премию за скорость» — двукратное увеличение выплаты для семей, где второй ребенок рожден в короткий срок после первого.
По словам Рыбальченко, выделение большей доли маткапитала на первого ребенка снижает мотивацию к рождению второго и последующих детей. Он пояснил, что появление первенца обычно обусловлено личным желанием родителей, и они справляются самостоятельно. Однако второй ребенок требует больше ресурсов, а при рождении третьего семье уже необходима существенная поддержка.
В настоящее время размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — дополнительно 221 895 рублей. Если выплата на первого ребенка не оформлялась, за второго начисляется 912 162 рублей.
Напомним, что 2 июля в России приняли закон, упрощающий процедуру оформления жилья, приобретенного с использованием ипотеки и маткапитала, в общую собственность семьи до полного погашения кредита. Закон направлен на упрощение имущественных сделок для семей. Теперь такие объекты недвижимости будет проще реализовать.