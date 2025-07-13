Le Monde: украинские беженцы возвращаются в ЕС из-за разочарования в США

Миграционная политика американского президента Дональда Трампа разочаровала украинских беженцев, перебравшихся в США из ЕС, и вынуждает их возвращаться назад, написала французская газета Le Monde.
Авторы публикации отмечают, что переселенцы с Украины прибывали в Соединенные Штаты в течение последних трех лет, но с приходом нового главы Белого дома ситуация для них изменилась.
«В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», — сказано в статье.
В публикации уточняется, что беженцы недовольны жесткими мерами, принятыми Трампом в отношении приезжих. Кроме того, некоторые мигранты понимают, что достижение «американской мечты» требует от них больших усилий.
Журналисты побеседовали с украинской беженкой, которая отслужила в американской армии, но лишилась права на проживание в США. Женщина рассказала, что ее знакомые боятся попасть в ВСУ в результате возможной депортации на Украину.
Напомним, в начале апреля агентство Reuters сообщило, что часть украинских беженцев в США получили письма от американской администрации, в которых им приказывали покинуть территорию страны в течение семи дней. В публикации утверждалось, что речь шла якобы об ошибке.