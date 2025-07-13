Покушение на Трампа в 2024 году изменило его: вот что заметили СМИ

После инцидента с покушением во время предвыборного митинга в 2024 году, стиль публичных выступлений и политическое поведение президента США Дональда Трампа изменились. Об этом сообщает Associated Press.
«Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — пишет издание.
Уточняется, что в отличие от большинства людей, которые стараются оградить себя от психотравмирующих событий, действующий президент США сознательно сохраняет предметы-напоминания о покушении, которое он считает переломным моментом своей биографии.
Так, в Белом доме виднеется «произведение искусства», запечатлевшие момент после покушения.
Напомним, что покушение на Трампа произошло ровно год назад — 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании.
Ранее аналитик Кит Престон рассказал, как покушение на Трампа повлияло на выборы в США.