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Покушение на Трампа в 2024 году изменило его: вот что заметили СМИ

AP: Трамп стал более внимательным и благодарным после покушения.

Источник: Комсомольская правда

После инцидента с покушением во время предвыборного митинга в 2024 году, стиль публичных выступлений и политическое поведение президента США Дональда Трампа изменились. Об этом сообщает Associated Press.

«Они видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным», — пишет издание.

Уточняется, что в отличие от большинства людей, которые стараются оградить себя от психотравмирующих событий, действующий президент США сознательно сохраняет предметы-напоминания о покушении, которое он считает переломным моментом своей биографии.

Так, в Белом доме виднеется «произведение искусства», запечатлевшие момент после покушения.

Напомним, что покушение на Трампа произошло ровно год назад — 13 июля 2024 года на митинге в Пенсильвании.

Ранее аналитик Кит Престон рассказал, как покушение на Трампа повлияло на выборы в США.

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