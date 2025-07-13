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Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск из-за участия в РДК

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» Василий Кирющенко объявлен в розыск.

Источник: Аргументы и факты

Василий Кирющенко*, который в июне был внесён Росфинмониторингом в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, объявлен в федеральный розыск, сообщает РИА Новости.

Он является одним из лидеров «Русского добровольческого корпуса»**. Кирющенко 31 год. В России в отношении него расследуются уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации, сообщили агентству в правоохранительных органах. С февраля 2024 года Кирющенко в социальных сетях оправдывал идеологию РДК, который в России признан террористической организацией и запрещён.

Отец разыскиваемого — актёр и режиссёр Алексей Кирющенко. Среди его работ — сериалы «Моя прекрасная няня», «Воронины», «Слуга народа», в котором президента Украины играет Владимир Зеленский.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в РФ террористическая организация.