Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск из-за участия в РДК

Он является одним из лидеров «Русского добровольческого корпуса»**. Кирющенко 31 год. В России в отношении него расследуются уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации, сообщили агентству в правоохранительных органах. С февраля 2024 года Кирющенко в социальных сетях оправдывал идеологию РДК, который в России признан террористической организацией и запрещён.