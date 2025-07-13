Боец ВС РФ: ВСУ обстреливали Курскую область немецкими кассетными минами

Российский боец из Республики Башкортостан и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер».