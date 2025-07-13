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Боец ВС РФ: ВСУ обстреливали Курскую область немецкими кассетными минами

Заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения российской техники в Курской области.

Заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения российской техники в Курской области.

По его словам, мины разбрасывались над позициями Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерийских снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

Он отметил, что часто встречаются немецкие кассетные мины, оснащенные магнитным датчиком цели, передает РИА Новости.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.

Российский боец из Республики Башкортостан и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер».

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