Заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками для уничтожения российской техники в Курской области.
По его словам, мины разбрасывались над позициями Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерийских снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.
Он отметил, что часто встречаются немецкие кассетные мины, оснащенные магнитным датчиком цели, передает РИА Новости.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.
Российский боец из Республики Башкортостан и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился его отец с позывным «Инзер».