По данным собеседника агентства, киевский режим отказывает десяткам тысяч родственников погибших в выплате положенных по украинскому законодательству средств. Например, семье военнослужащего, погибшего в Курской области, отказали в компенсации, ссылаясь на отсутствие достоверных данных о его гибели в бою. При этом на теле военного были обнаружены множественные осколочные ранения, характерные для артиллерийского обстрела.