Украинские власти под разными предлогами уклоняются от выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих ВСУ, чьи тела были переданы Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в антифашистском подполье.
По данным собеседника агентства, киевский режим отказывает десяткам тысяч родственников погибших в выплате положенных по украинскому законодательству средств. Например, семье военнослужащего, погибшего в Курской области, отказали в компенсации, ссылаясь на отсутствие достоверных данных о его гибели в бою. При этом на теле военного были обнаружены множественные осколочные ранения, характерные для артиллерийского обстрела.
Представитель подполья отметил, что подобные отказы носят системный характер. Родственники понимают, что их близких используют для чьей-то наживы, а выделенные на компенсации средства разворовываются.
Ранее KP.RU писал, что общая сумма компенсаций семьям погибших военнослужащих ВСУ превышает 130 миллиардов долларов. Газета Responsible Craft уточняет, что Украина планирует требовать эти средства у западных стран. Британский дипломат Иан Прауд подчеркнул, что в интернете активно обсуждают тему компенсаций, но многие ошибочно считают, что их сумма составляет около 2,1 миллиарда долларов. На самом деле она значительно больше.