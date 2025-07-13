В России начнут начислять специальные выплаты для семей с детьми: что известно

С 2026 года в России для семей с двумя и более детьми начнут начислять специальные налоговые выплаты.
Выплата будет представлять собой возврат 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ и рассчитываться по итогам 2025 года. То есть часть суммы, которую россияне заплатили в качестве подоходного налога, будет им возвращена.
Размер компенсации составит от 56 до 189 тысяч рублей. По словам экономиста, профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова, эта мера направлена на повышение интереса граждан к решению демографических проблем.
— Это возможность для семей с детьми платить меньше налогов, — отмечает Щербаков. — Важно понимать, что государство вводит множество льготных программ не только для многодетных семей, но и для тех, кто потенциально может завести двоих или троих детей.
Федеральный закон о введении семейных налоговых выплат был принят Государственной думой 10 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации. Его реализация позволит поддержать около 4 миллионов семей, в которых воспитывается более 10 миллионов детей.
— Уже сейчас наблюдается рост числа семей с двумя и более детьми, — подчеркивает Александр Щербаков. — Это эффективный инструмент, поскольку семья оказывается в более выгодном экономическом положении. Например, многодетные семьи платят в два-три раза меньше налогов.
Право на выплату получат семьи с детьми до 18 лет, а также с учащимися очной формы обучения до 23 лет, за исключением дополнительных образовательных программ.
— Многие люди, особенно женщины, опасаются заводить детей из-за возможных финансовых трудностей, но работающие меры государственной поддержки помогут изменить их мнение, — добавляет эксперт.
Однако льгота доступна не всем семьям. Претендовать на нее смогут только родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье не превышает полутора региональных прожиточных минимумов.
— Общий доход семьи за год делится на количество ее членов, — поясняет экономист. — Если сумма выше установленного порога, то в таком случае льгота предоставлена не будет.
Оператором выплаты станет Социальный фонд России. Для получения можно будет подать электронное заявление через портал государственных услуг или обратиться в клиентскую службу Соцфонда.
Помимо этого налогоплательщик должен финансово поддерживать своих детей и не иметь никаких задолженностей по уплате алиментов.