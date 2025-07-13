Роскосмос опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой

12 июля на всей территории столицы начался сильный ливень и температура воздуха снизилась до 25 градусов. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало 33 миллиметра осадков, что составляет почти 40 процентов от месячной нормы — такие цифры соответствуют трем ведрам воды на квадратный метр.