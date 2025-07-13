Топ-5 главных новостей в Молдове 13 июля 2025: Жители столицы не могут позволить купить себе жилье из-за диких цен; из аэропорта Кишинева запускается новый рейс — во Франкфурт; почему мигранты все реже возвращаются

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 13 июля 2025:
1. Кишинев стал городом для богатых: Даже обеспеченные не могут позволить себе купить жилье по бешеным ценам — число сделок с недвижимостью упало на 65%.
2. Из аэропорта Кишинева запускается новый рейс: С октября сможем летать во Франкфурт.
3. «Лучше штраф, чем домой»: Трудовые мигранты из Молдовы всё реже возвращаются на родину — разочарование в диаспоре перед выборами растёт.
4. В Молдове ужесточены правила эвакуации автомобилей: Что радикально изменится — это надо знать всем.
5. Даже «свои» говорят: Молдову спасать некому: европейская витрина трещит по швам.
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