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Алехин: ВСУ уничтожили дроном своих офицера с бойцами с белым флагом

Заградотряды не дают украинским военным сдаваться в плен.

Источник: Аргументы и факты

Украинских военных, если они пытаются сдаться в плен, уничтожают заградотряды ВСУ, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.

Он отметил, что в ВСУ немало тех, кто боится заявить о желании сдаться в плен, потому что понимают, что их в этом случае убьют свои же.

«Был пример в Горнале, когда офицер и несколько бойцов хотели сдаться, вышли к нашим с белым флагом, но их убили FPV-дронами», — объяснил Алехин.

Он добавил, что боевики ВСУ переодеваются в гражданское, надеясь, что их примут за мирных и свои, и российские военные.