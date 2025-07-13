Алехин: ВСУ уничтожили дроном своих офицера с бойцами с белым флагом

Украинских военных, если они пытаются сдаться в плен, уничтожают заградотряды ВСУ, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
Он отметил, что в ВСУ немало тех, кто боится заявить о желании сдаться в плен, потому что понимают, что их в этом случае убьют свои же.
«Был пример в Горнале, когда офицер и несколько бойцов хотели сдаться, вышли к нашим с белым флагом, но их убили FPV-дронами», — объяснил Алехин.
Он добавил, что боевики ВСУ переодеваются в гражданское, надеясь, что их примут за мирных и свои, и российские военные.