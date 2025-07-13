Шесть автобусов изменили маршруты из-за реконструкции теплосетей в Алматы

На участке начались строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей от ТП Алтай до ТК26−8».
По информации транспортного холдинга Алматы, временные коррективы внесли в следующие автобусные маршруты:
- Автобус № 1: в южном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова — ул. Гете — ул. Хмельницкого, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Хмельницкого — ул. Гете — проезд в западном направлении — ул. Бекмаханова, далее по схеме.
- Автобус № 74: в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова — ул. Гете, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Гете — проезд в в западном направлении — ул. Бекмаханова, далее по схеме.
- Автобус № 120: в восточном направлении будет двигаться по ул. Бекмаханова — пр. Суюнбая — ул. Хмельницкого — ул. Майлина, далее по схеме.
- Автобус № 120А: в западном направлении будет двигаться по ул. Майлина — ул. Хмельницкого — пр. Суюнбая — ул. Бекмаханова, далее по схеме.
- Автобус № 219: будет двигаться в восточном направлении: ул. Бекмаханова — пр. Суюнбая — ул. Хмельницкого — ул. Майлина — ул. Лавренева, далее по схеме. В западном направлении: ул. Лавренева — ул. Майлина — ул. Хмельницкого — пр. Суюнбая — ул. Бекмаханова, далее по схеме.
- Автобус № 305Ч: будет двигаться в восточном направлении: ул. Бекмаханова — пр. Суюнбая — ул. Хмельницкого — ул. Майлина — ул. Лавренева, далее по схеме. В западном направлении: ул. Лавренева — ул. Майлина — ул. Хмельницкого — пр. Суюнбая — ул. Бекмаханова, далее по схеме.
Ранее жителей Алматы предупредили о частичном перекрытии улицы Орманова. С 14 июля на ней начнется реконструкция водопровода.