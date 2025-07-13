Обновленный парк Героев-летчиков открылся в Волгограде

Благоустройство парка Героев-летчиков началось в 2018 году. В рамках 1-го этапа работ на территории появились тротуарная плитка, парковая мебель, уличное освещение, а также высажены деревья и кустарники. Визитной карточкой сквера стали солнечные часы и отреставрированный самолет Су-27.
Преображение парка на этом не закончилось. В прошлом году на всероссийском голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда» волгоградцы активно поддержали проект 2-го этапа благоустройства общественного пространства. Благодаря этому в сквере оборудовали игровую площадку, уютные зоны отдыха, цветные светящиеся скамейки, зону воркаута и памп-трек. Кроме того, проведено масштабное озеленение территории, сообщает пресс-служба Волгоградской городской думы. Теперь парк украшают 500 деревьев и кустарников: клены, рябины, ели, березы, можжевельники. Вскоре здесь появится тематическая входная группа, ее изюминкой станет композиция «Мальчик с самолетом в руках».
Отметим, на этой неделе парк Героев-летчиков во время рабочей поездки посетили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр города Владимир Марченко. Они высоко оценили результат выполненных работ. Было принято решение продолжить благоустройство территории, в том числе вокруг пруда, расположенного в парке. К разработке проекта привлекут молодежь. Все идеи рассмотрят на фестивале #ТриЧетыре, который пройдет в сентябре.
Сейчас в Волгограде одновременно обновляют 7 крупных общественных пространств. Все работы планируют завершить этой осенью.
Напомним, преображение парков и скверов проводят в рамках 10-летней масштабной программы развития Волгограда. До 2034 года планируют благоустроить не менее 80 общественных и 430 дворовых территорий, высадить более 320 000 деревьев и кустарников по всему городу.
В Волгоградской области с 2014 года реализовали около 2500 проектов благоустройства территорий во всех муниципалитетах. Благодаря ресурсам нацпроектов «Жилье и городская среда», «Инфраструктура для жизни» в регионе уже обновили более 700 территорий.
В этом году во время всероссийского голосования волгоградцы выбрали еще 14 проектов в 9 районах региона. Продолжается работа по реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий. Каждый год по поручению губернатора Андрея Бочарова из областного бюджета выделяют средства на поддержание уже обновленных парков.