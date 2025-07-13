Обновленный парк Героев-летчиков открылся в Волгограде

Преображение парка на этом не закончилось. В прошлом году на всероссийском голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда» волгоградцы активно поддержали проект 2-го этапа благоустройства общественного пространства. Благодаря этому в сквере оборудовали игровую площадку, уютные зоны отдыха, цветные светящиеся скамейки, зону воркаута и памп-трек. Кроме того, проведено масштабное озеленение территории, сообщает пресс-служба Волгоградской городской думы. Теперь парк украшают 500 деревьев и кустарников: клены, рябины, ели, березы, можжевельники. Вскоре здесь появится тематическая входная группа, ее изюминкой станет композиция «Мальчик с самолетом в руках».