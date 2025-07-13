Силы ПВО за ночь сбили над четырьмя регионами России более 30 дронов ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночное время 13 июля обезвредила над четырьмя российскими регионами 36 дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
«Уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
Подавляющее число БПЛА было нейтрализовано над территорией Белгородской области — 26. В небе над Воронежской областью сбили четыре беспилотника, в Липецкой и Нижегородской — по три.
Напомним, ночью 13 июля глава Воронежской области Александр Гусев написал, что в одном из районов региона силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. Губернатор уточнил, что обошлось без повреждений инфраструктуры и ранения людей.