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Силы ПВО за ночь сбили над четырьмя регионами России более 30 дронов ВСУ

Над территорией Белгородской области российские военные за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночное время 13 июля обезвредила над четырьмя российскими регионами 36 дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

«Уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Подавляющее число БПЛА было нейтрализовано над территорией Белгородской области — 26. В небе над Воронежской областью сбили четыре беспилотника, в Липецкой и Нижегородской — по три.

Напомним, ночью 13 июля глава Воронежской области Александр Гусев написал, что в одном из районов региона силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. Губернатор уточнил, что обошлось без повреждений инфраструктуры и ранения людей.

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