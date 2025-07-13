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Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Певица Ани Лорак уведомила налоговую службу о получении российского гражданства, говорится в юридических документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее источник в окружении певицы сообщил РИА Новости, что Лорак (настоящее — певицы Каролина Куек) получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня.

Соответствующее заявление в налоговую было подано 30 июня, свидетельствуют документы, а официальные изменения внесли 6 июля.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года».