Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства

Ранее источник в окружении певицы сообщил РИА Новости, что Лорак (настоящее — певицы Каролина Куек) получила российское гражданство, паспорт ей был выдан 9 июня.
Соответствующее заявление в налоговую было подано 30 июня, свидетельствуют документы, а официальные изменения внесли 6 июля.
Ани Лорак родилась в Черновицкой области и в 2008 году стала народной артисткой Украины. После 2014-го на родине не выступала и постоянно жила в России, где завоевала немало творческих наград, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата «Песни года».