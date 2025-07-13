В Хабаровске торжественно отметили День рыбака

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Николай Антонов и Ольга Булкова приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню рыбака. На торжественном приеме чествовали работников рыбохозяйственной отрасли, которая объединяет в регионе более 160 предприятий и около четырех тысяч специалистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В рамках праздника лучшим работникам присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства Хабаровского края», вручены почетные грамоты и благодарственные письма, а также отмечены достижения отрасли в добыче лососёвых, осетровых и морских видов рыб.
«В День рыбака мы традиционно чествуем профессионалов своего дела, тех, кто долгие годы посвящает себя отрасли, являющейся важнейшей из составляющих не только экономики нашего края, но и государства. В крае развита добыча лососевых, осетровых, а также морской рыбы, такой как камбала, сельдь, корюшка и другие. Рыбохозяйственный комплекс год за годом наращивает показатели, активно и динамично развивается по всем производственно-экономическим показателям. Благодарю каждого отраслевика за ваш неоценимый труд, преданность и большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края», — сказал заместитель председателя краевого парламента Николай Антонов.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли, посвятивших рыбному промыслу десятилетия трудовой деятельности.