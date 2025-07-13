В Хабаровске торжественно отметили День рыбака

«В День рыбака мы традиционно чествуем профессионалов своего дела, тех, кто долгие годы посвящает себя отрасли, являющейся важнейшей из составляющих не только экономики нашего края, но и государства. В крае развита добыча лососевых, осетровых, а также морской рыбы, такой как камбала, сельдь, корюшка и другие. Рыбохозяйственный комплекс год за годом наращивает показатели, активно и динамично развивается по всем производственно-экономическим показателям. Благодарю каждого отраслевика за ваш неоценимый труд, преданность и большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края», — сказал заместитель председателя краевого парламента Николай Антонов.