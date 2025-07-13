Мужчине удалили половину тела: в России провели операцию, которую не делали с 1960-х годов

В московском НМИЦ онкологии имени Блохина была проведена уникальная операция. Пациенту, страдавшему от рака кожи, удалили половину тела. Такая операция не проводилась в стране с 1960-х годов, сообщил телеканалу «Россия 1» заведующий центром онкоортопедии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Ренат Валиев.
Как отметил Валиев, в 19 лет Сергей Филимоненков попал в аварию, после которой оказался парализован ниже пояса. Несмотря на трагедию, он жил активной жизнью и даже участвовал в марафонах на колясках. Но постепенно мышечный аппарат начал уменьшаться, стала нарушаться трофическая функция нижней половины тела. На этом фоне возникли пролежни.
«Пациент длительное время пробовал различные варианты лечения: одна, вторая, третья операции, к сожалению, ни к чему не приводили, потому что пациент вынужден лежать все время на спине. И у него на фоне этого образовался рак кожи», — рассказал Валиев.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ онкологии имени Блохина, рак был диагностирован у Сергея в 2024 году. И к моменту постановки диагноза поразил практически всю поясничную область мужчины. Единственным шансом спасти жизнь была уникальная операция, которую не делали в нашей стране уже много лет — гемикорпорэктомия. При ней удаляется таз вместе с нижними конечностями.
«В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — рассказал Ренат Валиев.
Операция длилась 12 часов. И уже через три недели Сергей Филимоненков смог вернуться домой в родную Вязьму, где уже строит планы на дальнейшую жизнь.
Как ранее писал KP.RU, жительница Канады Гейл Лейн пережила начальный этап операции по восстановлению зрения путем пересадки ее зуба в глазницу. Врачи извлекли у пациентки клык, просверлили в нем отверстие, вставив внутрь очень мелкую оптическую линзу. Затем зуб поместили в «пристанище» в щеке, где он будет находиться на протяжении трех месяцев. После этого имплантат обрастет соединительной тканью, которая поможет соединить его с глазным яблоком на втором этапe.