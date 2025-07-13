Мужчине удалили половину тела: в России провели операцию, которую не делали с 1960-х годов

Как ранее писал KP.RU, жительница Канады Гейл Лейн пережила начальный этап операции по восстановлению зрения путем пересадки ее зуба в глазницу. Врачи извлекли у пациентки клык, просверлили в нем отверстие, вставив внутрь очень мелкую оптическую линзу. Затем зуб поместили в «пристанище» в щеке, где он будет находиться на протяжении трех месяцев. После этого имплантат обрастет соединительной тканью, которая поможет соединить его с глазным яблоком на втором этапe.