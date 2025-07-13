Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани превысила 1000 машин

Число автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани превысило тысячу. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в оперативном штабе, освещающем ситуацию на подходах к мосту.
Отмечается, что по состоянию на 06:00 по московскому времени, в очереди находилось 950 машин, а среднее время ожидания составляло около трех часов.
— В очереди со стороны Тамани находятся 1015 транспортных средств. Ожидание — более трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 98 транспортных средств, — говорится в сообщении оперштаба.
9 июля число автомобилей, находившихся в очереди на Крымский мост, составляло около 950 машин. Время ожидания в очереди также составляло около трех часов.
5 июля движение по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Аналогичные ситуации имели место 30 июня и 6 июня — в эти даты движение транспортных средств по Крымскому мосту также было временно приостановлено.