В МВД рассказали, как осужденный иностранец может получить паспорт РФ

Ранее депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем она предложила ввести для мигрантов дополнительное условие получения гражданства: уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания в России.