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В МВД рассказали, как осужденный иностранец может получить паспорт РФ

Гражданин другого государства может получить российский паспорт двумя путями, один из них — заключение контракта с Минобороны РФ.

Гражданин другого государства может получить российский паспорт двумя путями, один из них — заключение контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщили в МВД, передает ТАСС.

Так, имеющий судимость по приговору российского суда иностранец может получить российское гражданство, это возможно после принесения присяги гражданина РФ, еще одним условием является заключение контракта с Минобороны России.

Кроме того, на гражданство РФ могут претендовать бывшие граждане Украины, проживающие в новых регионах страны. вошедших в состав РФ в 2022 году. Гражданство РФ ему предоставят при отказе от украинского паспорта.

Ранее депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем она предложила ввести для мигрантов дополнительное условие получения гражданства: уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания в России.

На днях депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского паспорта.