В Иркутске торжественно открыли юбилейный ралли-марафон «Шелковый путь»

— Наша область второй раз становится столицей мирового автоспорта. В этот раз гонка пройдёт по территории двух стран — России и Монголии. В нашем регионе ралли «Шелковый путь» проедет по территории Ангарского, Шелеховского и Слюдянского районов. Затем пилоты через Бурятию отправятся в Монголию, где их будут ждать шесть спортивных этапов, и вновь вернутся в Россию, финишировав в Горно-Алтайске. Всего участникам предстоит преодолеть около пяти тысяч километров, — сообщил Игорь Кобзев.