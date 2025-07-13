В Иркутске торжественно открыли юбилейный ралли-марафон «Шелковый путь»

На площади графа Сперанского в Иркутске состоялась церемония старта престижных международных соревнований, которые регион принимает во второй раз после дебюта в 2019 году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, министр спорта РФ Михаил Дегтярев зачитал приветствие Президента Владимира Путина, в котором отмечалось, что участникам предстоит преодолеть тысячи километров сложнейшего маршрута через сибирскую тайгу, монгольские степи и алтайские горы.
— Наша область второй раз становится столицей мирового автоспорта. В этот раз гонка пройдёт по территории двух стран — России и Монголии. В нашем регионе ралли «Шелковый путь» проедет по территории Ангарского, Шелеховского и Слюдянского районов. Затем пилоты через Бурятию отправятся в Монголию, где их будут ждать шесть спортивных этапов, и вновь вернутся в Россию, финишировав в Горно-Алтайске. Всего участникам предстоит преодолеть около пяти тысяч километров, — сообщил Игорь Кобзев.
Общая протяженность трассы составит 4 811,5 км, включая 2 402,3 км скоростных участков. В соревнованиях участвуют 101 экипаж из 15 стран на различных видах техники — от мотоциклов до грузовиков. Среди участников — легендарная команда «КАМАЗ-мастер». Финишируют спортсмены 22 июля в Горно-Алтайске.