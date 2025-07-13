«Раскопали и бросили!»: омичи возмущаются ямой, перегородившей им проход к дому

В комментариях к посту омичи указали, что эта арка является основной дорогой для жильцов 8 многоэтажных домов. Также о подобной проблеме — раскопанной и брошенной после ремонта яме, рассказали жители дома № 26 по улице Молодова и дома № 8-г по улице Серова. Причем, в последнем случае, комментатор по имени Наталья пишет, что восстановление тротуара после ремонта коммуникаций, жильцы ждут с октября 2024 года.