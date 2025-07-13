«Раскопали и бросили!»: омичи возмущаются ямой, перегородившей им проход к дому

Омичей, проживающих в микрорайоне Московка-2, возмущает рукотворная яма, перегородившая арку жилого дома. Пост на тему заброшенного на месяц ремонта появился вчера, 12 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск».
«На Московке-2, дом по ул. Гашека 11. Месяц назад раскопали яму в арке дома. Через три дня поменяли трубу, и все бросили! Прошел уже месяц, но закапывать никто не собирается! Пенсионерам и людям близлежащих домов приходиться обходить яму, делая большой круг! Верю в силу интернета — может что сдвинется с мертвой точки!», — написала возмущенная жительница многоэтажки.
В комментариях к посту омичи указали, что эта арка является основной дорогой для жильцов 8 многоэтажных домов. Также о подобной проблеме — раскопанной и брошенной после ремонта яме, рассказали жители дома № 26 по улице Молодова и дома № 8-г по улице Серова. Причем, в последнем случае, комментатор по имени Наталья пишет, что восстановление тротуара после ремонта коммуникаций, жильцы ждут с октября 2024 года.