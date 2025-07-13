В ГАИ рассказали об опасности использования зимних шин летом: что может произойти

Госавтоинспекция предупредила, что при использовании зимних шин летом растет тормозной путь, а недостаточное или избыточное давление в них повышает износ. Об этом сказано в материалах ведомства.
«Убедитесь, что на автомобиле установлены летние или всесезонные шины, соответствующие сезону. Зимние шины летом ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь», — приводит ТАСС сообщение из материалов ГАИ.
Кроме того, в Госавтоинспекции рекомендовали проверять давление в шинах, в том числе запасном колесе, а также проводить проверку на наличие порезов, трещин и застрявших предметов.
При смене шин советуют выполнить балансировку, особенно если чувствуется вибрация руля. Важно также проверить затяжки колесных гаек/болтов.
Ранее сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, при каких условиях при отказе остановиться по требованию ГАИ могут лишить прав. Кроме того, она предупредила, что водителей большегрузов при попытке избежать проверки на вес и габариты ждет штраф до 600 тысяч рублей.