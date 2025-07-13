В ГАИ рассказали об опасности использования зимних шин летом: что может произойти

Ранее сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, при каких условиях при отказе остановиться по требованию ГАИ могут лишить прав. Кроме того, она предупредила, что водителей большегрузов при попытке избежать проверки на вес и габариты ждет штраф до 600 тысяч рублей.