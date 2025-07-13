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Ани Лорак уведомила ФНС о получении российского гражданства

Певица Ани Лорак уведомила Федеральную налоговую службу России о получении российского гражданства, свидетельствуют юридические документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Певица Ани Лорак уведомила Федеральную налоговую службу России о получении российского гражданства, свидетельствуют юридические документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ранее источник в окружении певицы сообщил РИА Новости, что Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российский паспорт 9 июня.

Соответствующее заявление в налоговые органы было подано 30 июня, а официальные изменения внесены 6 июля, подтверждают документы.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак получила гражданство Российской Федерации, паспорт ей выдали 9 июня 2025 года, проинформировал источник, близкий к артистке. Уточняется, что певица сохранила в паспорте свое подлинное имя — Каролина.

Добавим, что еще в 2016 году депутат Государственной Думы ФС РФ Виталий Милонов выражал готовность содействовать Лорак в оформлении российского паспорта, однако тогда представитель певицы утверждал, что она не планирует менять гражданскую принадлежность.

Ани Лорак, уроженка Черновицкой области, удостоилась звания народной артистки Украины в 2008 году. После событий 2014 года она перестала давать концерты на родине и постоянно проживала в России, где в российский период творчества завоевала множество профессиональных премий, включая «Золотой граммофон» и звание лауреата фестиваля «Песня года».

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